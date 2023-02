Alessandro Adão, de 43 anos, voltava para casa após o trabalho quando foi atingido - Reprodução/Redes Sociais

Alessandro Adão, de 43 anos, voltava para casa após o trabalho quando foi atingidoReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/02/2023 21:01 | Atualizado 07/02/2023 21:04

Rio - O operador de máquinas Alessandro Adão, de 43 anos, morto vítima por tiro de fuzil dentro de ônibus na Avenida Brasil, foi enterrado na tarde desta terça-feira (7), no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio. A despedida contou com a presença de amigos e familiares.

Adão foi baleado, no fim da tarde da última sexta-feira, quando voltava para casa no bairro da Taquara, em Duque de Caxias após o trabalho. Ele foi atingido por três disparos, dois nas costas e um na axila.

O ônibus em que o operador estava passava por um ponto onde criminosos e PMs trocavam tiros na Avenida Brasil, pista sentido Zona Oeste, altura do Complexo da Maré.

No confronto, outras duas pessoas foram feridas e socorridas para o Hospital Federal de Bonsucesso, que fica próximo ao local. Um suspeito também foi baleado na ação e socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso desde a última sexta-feira. As armas dos policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) envolvidos no caso foram requisitadas pela especializada e passam por perícia.

O exame deve indicar se os disparos que atingiram Adão partiram das armas dos militares.

O operador de máquinas deixou esposa e duas filhas.