Equipes do Corpo de Bombeiros interrompem buscas por desaparecidos no naufrágio na Baía de Guanabara por causa da chuvaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 07/02/2023 21:02

Rio - As buscas por, 46 anos, e, 38 anos, na Baía de Guanabara, foram interrompidas às 17h15 desta terça-feira (7), por conta da forte chuva que cai no Estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Os dois estão desaparecidos desde a tarde de domingo (5), quando a embarcação em que estavam emborcou na Baía de Guanabara , matando seis pessoas. Desde o ocorrido, cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros e equipes da Capitania dos Portos realizavam buscas ininterruptamente pelas vítimas.

As equipes retornaram para a base e aguardam a chuva cessar para retomar a operação de resgate. Segundo o Centro de Operações Rio, a cidade do Rio entrou em estágio de alerta às 20h devido a registro de chuva acima de 25mm/15min nas estações Jardim Botânico (30,4 mm), Vidigal (26,8 mm) e Tijuca/Muda (25,8 mm).

Os bombeiros contam também com guarda-vidas e mergulhadores, apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. O efetivo completo será retomado assim que possível.

Vítimas sepultadas

Os corpos de cinco vítimas do naufrágio na Baía de Guanabara foram enterrados na tarde desta terça-feira (7). Familiares e amigos de Juliana Gomes de Lana da Silva, de 35 anos, e seu filho, Caio Gomes da Silva, 3 anos, estiveram no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, para se despedir. No mesmo local, às 14h, também foi sepultado o corpo de Everson Costa de Assunção, 45 anos.

Já no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, aconteceu o enterro do casal Evandro José de Sena, 55 anos, e Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos, por volta das 15h30. Até o momento, não há informação sobre o sepultamento do adolescente Eduardo Borges da Silva Correa, de 14 anos.

Cidade do Rio em estágio de alerta

A cidade do Rio não entrava em estágio de alerta desde o dia 1º de abril de 2022.O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. O COR ainda ressaltou que 102 sirenes já foram acionadas na cidade.