Caio Assunção, filho de Everson, se emocionou durante o enterro no Cemitério da CacuiaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 07/02/2023 15:34 | Atualizado 07/02/2023 17:27

Rio - Os corpos de cinco vítimas do naufrágio na Baía de Guanabara foram enterrados na tarde desta terça-feira (7). Familiares e amigos de Juliana Gomes de Lana da Silva, de 35 anos, e seu filho, Caio Gomes da Silva, 3 anos, estiveram no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, para se despedir. No mesmo local, às 14h, também foi sepultado o corpo de Everson Costa de Assunção, 45 anos.

Já no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, aconteceu o enterro do casal Evandro José de Sena, 55 anos, e Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos, por volta das 15h30. Até o momento, não há informação sobre o sepultamento do adolescente Eduardo Borges da Silva Correa, de 14 anos.

Em discurso bastante emocionado, o pai de Everson, João Penha, de 70 anos, relembrou o nascimento do filho e desejou que o mesmo descansasse em paz. O enterro contou com a presença de Ana Paula de Souza, 46, mulher de Everson e sobrevivente do acidente, além do filho dele Caio Assunção.

Vestido com a camisa do Vasco, o jovem, bastante emocionado, cobriu o caixão do pai com outra blusa do time do coração. Ele precisou ser amparado por familiares e dezenas de amigos que compareceram ao enterro. "Eu quero agradecer muito a vocês, eu nunca vou esquecer de todos que vieram aqui se despedir do meu filho", disse João.

Tio de Juliana, Vanderlei Nunes de Lana viajou de Belo Horizonte para se despedir da sobrinha. Pouco antes da cerimônia, ele contou que o marido e os filhos da jovem estão muito abalados

"A Juliana era uma pessoa bacana demais, uma pessoa muito bacana. Eu morei aqui no Rio de Janeiro, ajudei criar ela e a irmã dela. Só tristeza, não tem nem como falar. Ele (marido de Juliana) está muito avulso, não é para menos. Os meninos não queriam nem tomar café da manhã, porque era a mãe deles que trazia para eles", desabafou Vanderlei, muito emocionado.

Duas pessoas seguem desparecidas após o acidente no último domingo (5). O Corpo de Bombeiros conta com mais de 50 militares nas buscas por Fábio Dantas Soares, 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos. Eles também estavam na traineira que embarcou com 14 amigos na Ilha do Governador, Zona Norte, em direção à Ilha da Jurabaíba, em São Gonçalo. O barco naufragou próxima à Ilha de Paquetá, por conta do mau tempo que atingiu a cidade.

"A gente, no dia de hoje, mudou a estratégia das buscas pelas duas vítimas. Ontem, a gente descartou qualquer possibilidade de termos vítimas dentro da embarcação. Agora, o nosso foco é na própria Baía de Guanabara, a gente está monitorando as correntes marítimas que estão levando os objetos em direção aos próprios costões, as próprias pedras que ficam em toda a Baía de Guanabara", afirmou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras

Na tarde de segunda-feira, a embarcação foi retirada do mar e encaminhada à Capitania dos Portos, para passar por perícia. Além disso, a 37ª DP (Ilha do Governador) também instaurou um inquérito para ouvir testemunhas, sobreviventes e o comandante da traineira com objetivo de analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia.