Alegorias da São Clemente não foram atingidas pela água, segundo o presidenteReprodução

Publicado 07/02/2023 23:00

Rio - O barracão do G.R.E.S. São Clemente, localizado em São Cristóvão, na Zona Central do Rio, foi atingido por um grande alagamento na noite desta terça-feira (7) durante a forte chuva que atingiu a cidade do Rio. O fato acontece há 10 dias do desfile da escola pela Série Ouro

Segundo Renato Almeida Gomes, o Renatinho, presidente da São Clemente, a água não atingiu nenhuma alegoria e nenhuma estrutura montada para o Carnaval deste ano. Mesmo com o susto do alagamento, o presidente informou que estava tudo bem.

"Está chovendo muito. A cidade do Rio de Janeiro está em uma calamidade. Estamos com um barracão reformado, só que choveu e a água entrou por baixo, dando um alagamento. Isso é normal. Não atingiu alegoria nenhuma e não atingiu nada. Está tudo bem. É porque choveu muito. Aquela parte da Avenida Brasil vai ser um transtorno sempre que chover, mas está tranquilo", disse Renatinho.

A escola será a sétima a desfilar na sexta-feira (17), encerrando o primeiro dia de desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O enredo para este ano será o "Achamento do Velho Mundo", fazendo uma sátira de como seria o descobrimento da Europa feito pelos brasileiros.

Cidade em estágio de alerta

O Centro de Operações Rio (COR) anunciou que a cidade do Rio entrou em estágio de alerta às 20h desta terça-feira (7) devido a registro de chuva acima de 25mm/15min nas estações Jardim Botânico (30,4 mm), Vidigal (26,8 mm) e Tijuca/Muda (25,8 mm).

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva mais intensos seguem atuando nas regiões no entorno do maciço da Tijuca, ocasionando chuva muito forte nestas regiões na última hora. A tendência é de permanência deste cenário na próxima hora.

O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. É a primeira vez que a cidade entra no estágio desde 1º de abril de 2022.