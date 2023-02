Agentes da Decon estiveram na padaria que foi interditada - Divulgação

Agentes da Decon estiveram na padaria que foi interditadaDivulgação

Publicado 07/02/2023 19:56 | Atualizado 07/02/2023 20:41

Rio - Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária interditou, nesta terça-feira (7), uma padaria no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com os policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), a higiene do estabelecimento era precária e havia insetos na comida que estava sendo preparada.

Os agentes foram até o local para verificar uma denúncia anônima feita por meio do Disque Denúncia. A equipe pediu que o responsável apresentasse a documentação necessária para o funcionamento da padaria, mas nada foi apresentado.

Durante a inspeção, os vigilantes constataram que a comida eram manipulada e fabricada em situação precária. Além da falta de higiene, também foi verificado que vários produtos estavam fora de refrigeração e não possuíam data de validade.

Por fim, os agentes também encontraram vespas-bandeira no macarrão que estava sendo preparado para os clientes. Esses insetos são comuns em ambientes infestados por baratas.

Dessa forma, os produtos foram descartados e o estabelecimento foi interditado. Os policiais conduziram o responsável pelo estabelecimento à Decon. Ele responderá por crime contra as relações de consumo.