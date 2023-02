Drogas e arma foram apreendidas com suspeito que trocou tiros com PMs - Reprodução/Redes Sociais

Drogas e arma foram apreendidas com suspeito que trocou tiros com PMsReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/02/2023 18:51 | Atualizado 07/02/2023 19:41

Rio - Um suspeito foi baleado durante confronto com PMs, no fim da tarde desta terça-feira, na comunidade São João, no Engenho Novo, Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João foi atacada pelo criminoso, que disparou contra os militares e acabou ferido.

Após ser baleado, o suspeito foi socorrido pela equipe da UPP para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, um carregador e quantidade grande de drogas já fracionadas para comercialização.