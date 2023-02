Homens armados roubam carro na Praça Seca, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (6) - Reprodução

Publicado 07/02/2023 18:26 | Atualizado 07/02/2023 19:34

Rio – Em uma rua residencial da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, homens armados roubaram, à luz do dia, um carro estacionado em frente à casa da proprietária, nesta segunda-feira (6). O crime aconteceu na Rua Pereira Frazão e foi registrado por câmera de segurança.

Nas imagens, um carro está passando pela rua quando para e um homem vestido de preto com uma arma na mão desce da porta traseira do lado direito. Ele anda apressadamente até a calçada, em direção à porta do motorista de um carro estacionado, e chega a tropeçar e cair no chão, levantando-se rapidamente. Uma mulher, que está sentada no lugar do motorista, então sai do carro que é alvo do roubo e vai até a porta traseira retirar uma criança.

Neste momento, um homem portando um fuzil deixa o carro dos suspeitos pelo banco do carona e fala algo com a vítima, enquanto o primeiro suspeito está entrando no carro roubado. Ela volta a se aproximar do veículo, mas logo depois se afasta novamente, com a criança no colo, e entra em uma casa no momento em que os suspeitos saem com o seu carro.

Procurada, a Polícia Militar informou que "não houve acionamento para a referida situação relatada. No entanto, ao tomar conhecimento do crime, o comando do 18º BPM intensificou o policiamento na área".