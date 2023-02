Dados de denúncias sobre crimes na internet foram divulgados pela Safernet em evento em São Paulo - Ricardo Matsukawa/Divulgação

Publicado 07/02/2023 18:10 | Atualizado 07/02/2023 18:13

Brasil - O ano eleitoral no Brasil registrou 74 mil denúncias de crimes de ódio na internet, um aumento de 67,7% em relação a 2021. Dentre eles, o de xenofobia teve o maior crescimento: 874,1% ou 10.686 casos no total, que estão relacionados, em boa parte, a ataques contra nordestinos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, Dia Internacional da Internet Segura, pela ONG Safernet, que encaminha os dados ao Ministério Público Federal (MPF).O ano de 2022 foi o terceiro período eleitoral seguido que registra crescimento de denúncias de crimes de ódio pelo canal https://denuncie.org.br/ . A tendência vem sendo verificada desde 2018, quando a região conferiu mais votos ao então candidato à presidência Fernando Haddad em relação a Jair Bolsonaro. O mesmo aconteceu no ano passado, quando Lula recebeu 69,34% dos votos válidos na região.Segundo Guilherme Alves, diretor de projetos da Safernet, as denúncias relacionadas a crimes de intolerância religiosa e misoginia também tiveram crescimento relacionado às eleições. Os dados da ONG apontam, respectivamente, aumento de 456% (4.220 casos no total) e de 250,8% (28.679 casos) de denúncias relacionadas a esses crimes."Os direitos humanos foram colocados à prova no país nos últimos anos, já que figuras públicas proeminentes questionaram publicamente a legalidade desses direitos. Então, as pessoas se sentiram mais à vontade para disseminar discursos de ódio na internet. Mas isso é crime, e essas deve saber que podem ser identificadas e responsabilizadas criminalmente", diz Guilherme Alves.