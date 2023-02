A ação é realizada pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) em conjunto com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). - Divulgação

A ação é realizada pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) em conjunto com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).Divulgação

Publicado 07/02/2023 17:46 | Atualizado 07/02/2023 17:52

Rio - Policiaisda Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta terça-feira (7), três pessoas pelos crimes de furto de energia elétrica. As ações ocorreram no bairro Ponta Negra, em Maricá, e em Campo Grande, Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro, e contaram com apoio de funcionários da concessionária de energia e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Segundo os agentes, em dois bares foram constatadas ligações clandestinas. Ainda de acordo com os policiais, no terceiro local fiscalizado funcionava uma oficina mecânica. Os agentes também verificaram que o estabelecimento estava sendo alimentado por energia elétrica de forma irregular e sem medidor.

Os autores pagaram fiança, foram liberados e responderão em liberdade.