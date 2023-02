Adriano Guedes Barros foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Divulgação

Publicado 07/02/2023 16:59 | Atualizado 07/02/2023 17:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (7), Adriano Guedes Barros, apontado como um dos envolvidos no assassinato do policial militar Wesley Kenned Cunha Portella dos Santos, de 32 anos. O suspeito foi detido em um condomínio de Alcântara, em São Gonçalo, onde estava escondido.



O crime aconteceu em julho do ano passado. Wesley estava de folga e deixou o carro em um lava-jato no bairro Amendoeira. Quando retornou para buscar o veículo, foi surpreendido por Victor Bizzo Farias, que anunciou o assalto. Os dois entraram em confronto e ficaram feridos. O assaltante morreu no local e o PM foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo as investigações, Adriano teria sido responsável por encomendar o roubo do carro, com objetivo de levá-lo para um ferro-velho e realizar um desmonte. Além disso, ele teria entregado a arma utilizada no assalto a Victor.



Após um trabalho de monitoramento da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Adriano. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.