Vista do alagamento na rua Camerino, na região central do Rio de Janeiro, após o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (7). Foto: JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/02/2023 18:16

Rio - Por causa da quantidade de chuva registrada, a cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 17h40 desta terça-feira (7), segundo o Centro de Operações Rio (COR), que registrou chuva acima de 30 mm em 15 minutos em pelo menos duas estações: São Cristóvão (32mm), na Zona Central, e no Grande Méier (32mm), na Zona Norte.

O Alerta Rio informou que núcleos de chuva permanecem atuando em diversos pontos do município. Os mais intensos atuam sobre a Zona Norte ocasionando chuva forte nos bairros da região. A previsão é que pancadas de chuva moderadas a forte, podendo ser acompanhadas de rajadas de vento moderado, devem continuar nas próximas horas.



O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. A cidade estava no estágio de mobilização desde às 15h, devido às condições do tempo.

Segundo o COR, 48 sirenes já foram acionadas na capital. O último balanço divulgado, atualizado às 18h11, registrava 38 bolsões d'água espalhados pela cidade. Há registro de alagamento na Avenida Mem de Sá, altura da Rua Ubaldino do Amaral, e na Rua Riachuelo, altura da Rua Monte Alegre, no Centro.

Confira quais sirenes foram acionadas

1 Vila Pereira da Silva 1

2 Vila Elza 1

3 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto

4 Unidos de Santa Tereza 3

5 Unidos de Santa Tereza 2

6 Unidos de Santa Tereza 1

7 Sumaré 2

8 Sumaré 1

9 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1

10 Santos Rodrigues 1

11 Queto 1

12 Prazeres 1

13 Parque Candelária 2

14 Parque Candelária 1

15 Matriz 1

16 Matinha 1

17 Mangueira 1

18 Liberdade 2

19 Liberdade 1

20 Julio Otoni 1

21 Escondidinho 1

22 Dona Francisca 1

23 Chacrinha 1

24 Barro Vermelho 1

25 Rua Frey Gaspar 1

26 Parque Alvorada 2

27 Parque Alvorada 1

28 Palmeiras 2

29 Palmeiras 1

30 Ocidental Fallet 1

31 Nova Brasilia 1

32 Morro da Fé 2

33 Morro da Fé 1

34 Joaquim de Queiroz 3

35 Joaquim de Queiroz 2

36 Joaquim de Queiroz 1

37 Engenho da Rainha 2

38 Engenho da Rainha 1

39 Catumbi 2

40 Catumbi 1

41 Cariri 1

42 Alemão 2

43 Alemão 1

44 Tuiuti 1 / Telégrafos

45 Tuiuti 2 / Telégrafos

46 Caracol 1

47 Laudelino Freire 1

48 Parque Proletário do Grotão 1

Recomendações

A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

– Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

– Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

– Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;

– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

– Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

– Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).