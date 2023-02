Victor foi visto pela última vez no elevador do prédio em que reside - Rede Social

Publicado 07/02/2023 10:40 | Atualizado 07/02/2023 12:14

Rio - O médico Victor Henrique Bueno da Fonseca, 27 anos, desapareceu na última segunda-feira (6) após sair de casa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele estava indo para ao trabalho, no Centro Municipal de Saúde Dr Albert Sabin, na Rocinha, na mesma região.

De acordo com Isabella de Araujo, mulher de Victor, ele saiu por volta das 6h30, mas não chegou à unidade hospitalar e até o momento ainda não deu notícias.



“Ele sempre pega o metrô na Siqueira Campos para a Estação São Conrado. Ele não responde mensagens, não atende ligações e agora o telefone está desligado. A única coisa que eu sei de vestimenta dele é que estava com um tênis preto com símbolo branco da Nike, com o crachá do hospital e mochila preta, usa uma aliança de prata e tem uma tatuagem com 3 símbolos chineses no antebraço esquerdo”, explicou.



Victor foi visto pela última vez no elevador do prédio em que reside. Isabella contou que já procurou em hospitais, UPAs e emergências para tentar descobrir se alguém deu entrada nestes locais com o nome dele ou como desconhecido, mas não encontrou nada.



“O celular dele continuou funcionando até as 14h, devo ter ligado umas 70x e mandando mensagens, que ele estava recebendo, mas não obtive resposta alguma nessas tentativas, depois das 14h o celular dele parou de funcionar”, contou a mulher do médico.



O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará prosseguimento às investigações. Diligências estão em andamento.