Bombeiros içam a embarcação Caiçara, que naufragou domingo na Baía de GuanabaraDivulgação/ CBMERJ

Publicado 06/02/2023 21:43

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram, na tarde desta segunda-feira (6), a embarcação que naufragou na tarde de domingo (5) , na Baía de Guanabara, e a levou à Capitania dos Portos para passar por perícia. Até o momento, dois inquéritos foram abertos, um na Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), e outro na Polícia Civil.

A Marinha informou que vai apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do naufrágio da embarcação. Já a 37ª DP (Ilha do Governador) vai ouvir testemunhas, sobreviventes e o comandante da traineira Caiçara para analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia.

O comandante da embarcação era Marcos Paulo da Silva, também morador da Ilha do Governador, que conseguiu se salvar. Ele será o primeiro a ser ouvido pela polícia ainda esta semana. Marcos Paulo perdeu o filho no acidente.

Após uma análise prévia da Marinha do Brasil, não foi verificado indício de poluição hídrica na região onde a embarcação emborcou, quando o barco vira. "Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54", informou a Marinha por meio de nota.

Buscas não vão parar

Segundo os bombeiros, uma nova equipe do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) chegou ao local por volta das 18h23 para liberar outras equipes que estavam atuando nas buscas desde o domingo (5). Ao todo, já são mais de 24 horas de buscas. As vítimas desaparecidas são: Fábio Dantas Soares, 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos.

Vítimas

Seis corpos foram encaminhados para identificação ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Por meio de exame de papiloscopia, os peritos identificaram os corpos de Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos; Everson Costa de Assunção, 45 anos; Evandro José de Sena, 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, 14 anos; e de Caio Gomes da Silva, de 3 anos.

Entre os passageiros que sobreviveram estão: Ana Paula de Souza, 46 anos, Marcos Paulo da Silva Correia, 45 anos, Ana Nilda dos Santos Soares, 43 anos, Eric Pereira da Silva, 38 anos, Caíque Gomes da Silva, 10 anos, e Cauã Gomes da Silva, 14 anos.