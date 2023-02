Dois homens foram presos com uma pistola na ação - Reprodução

Publicado 06/02/2023 20:07 | Atualizado 06/02/2023 21:14

Rio - A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu quatro veículos com equipamentos de uso militar na tarde desta segunda-feira (6), na Comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo os agentes, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas após o registro de tiroteio na região.

Durante um patrulhamento realizado na comunidade com o objetivo de estabilizar o terreno e frear o confronto, os agentes prenderam dois suspeitos que tinham a posse de uma pistola. Quatro veículos também foram localizados na região com grande quantidade de material semelhante a artigos militares como coletes à prova de bala, fardas e camisas camufladas.

Não houve registro de feridos e a área foi ocupada pelos agentes.