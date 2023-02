Equipes do Corpo de Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em naufrágio na Baía de Guanabara - Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em naufrágio na Baía de GuanabaraDivulgação

Publicado 06/02/2023 19:41 | Atualizado 06/02/2023 19:46



Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros vão se revezar durante a noite desta segunda-feira (6) para localizar as duas pessoas desaparecidas no naufrágio de uma embarcação na Baía de Guanabara . O acidente aconteceu na tarde de domingo (5) durante um forte temporal que atingiu a região e deixou, até o momento, seis mortos. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida.

fotogaleria

Segundo os bombeiros, uma nova equipe do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) chegou ao local por volta das 18h23 para liberar outras equipes que estavam atuando nas buscas desde o domingo (5). Ao todo, já são 26 horas de buscas. As vítimas desaparecidas são: Fábio Dantas Soares, 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos.

A operação de resgate conta com mais de 50 militares, entre guarda-vidas e mergulhadores, apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de naufrágio por volta das 17h, depois que a embarcação virou, na altura da Ilha de Paquetá. De acordo coma corporação, o mau tempo que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na tarde de ontem causou o acidente.

"A gente, nesse momento, está trabalhando com drones, com alguns sobrevoos dos nossos helicópteros, temos equipes também nas embarcações, fazendo varredura superficial junto ali ao mar, porque a gente sabe que nesse local tem uma forte corrente marítima, que pode estar deslocando as vítimas para longe da embarcação. A gente está com os mergulhadores fazendo diversos mergulhos em quadrante, que nós já mapeamos os raios do local, para que a gente consiga, o quanto antes, encontrar essas duas vítimas que ainda faltam", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras.

Vídeo mostra temporal na Baía de Guanabara antes de naufrágio

Nas redes sociais, um grupo de pescadores publicou um vídeo em que mostra como o mar estava agitado durante o temporal de domingo de tarde. Nas imagens é possível ver que o barco balança bastante por conta da agitação da água. O autor do vídeo contou que viu a traineira Caiçara, embarcação que emborcou, na baía, mas foi pouco antes do temporal acontecer.

Veja:

Vídeo mostra temporal na Baía de Guanabara antes de naufrágio com famílias.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/hKQxCxpbAo — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2023

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), informou que vai instaurar um procedimento interno para apurar as causas , circunstâncias e responsabilidades do naufrágio. A 37ª DP (Ilha do Governador) também investiga o ocorrido e vai ouvir nos próximos dias testemunhas e sobreviventes do acidente.

Ainda de acordo com a Marinha do Brasil, não foi verificado indício de poluição hídrica na região onde a embarcação emborcou, quando o barco vira. "Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54", informou a Marinha por meio de nota.

Um dos sobreviventes contou a um familiar que os passageiros não usavam coletes salva-vidas no momento do acidente. Este fato também será investigado entre os órgãos responsáveis.

Polícia Civil confirma seis mortes

A Superintendência-Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC) informou que seis corpos foram encaminhados para identificação ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Por meio de exame de papiloscopia, os peritos identificaram os corpos de Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos; Everson Costa de Assunção, 45 anos; Evandro José de Sena, 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, 14 anos; e de Caio Gomes da Silva, de 3 anos.

Até o momento, apenas o enterro de Everson foi confirmado. Ele será velado na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, na Ilha do Governador. O sepultamento será no Cemitério da Cacuia, também na Ilha do Governador, às 14h.