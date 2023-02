David Miranda foi internado no dia 6 de agosto de 2022 - Renata Cristiane

Publicado 06/02/2023 19:23

Rio - O ex-deputado federal David Miranda (PDT) completou, nesta segunda-feira (6), seis meses de internação devido a uma infecção gastrointestinal que virou uma sepse, ou seja, uma infecção em diversos órgãos como pâncreas, rins, fígado e pulmões.

O jornalista Gleen Greenwald, casado com Miranda, usou as suas redes sociais para atualizar o estado de saúde do companheiro. Segundo ele, o ex-deputado continua se recuperando, mas, às vezes, de forma devagar por causa de complicações que surgem inesperadamente.

"David está estável e sua recuperação continua - às vezes rápido, mas outras vezes, como esta semana, com dificuldade devido a problemas que continuam surgindo. Esse caminho de volta para casa e à plena saúde ainda não está garantido, mas a cada mês ele fica mais forte e saudável, deixando a nós - e a equipe médica dele - cada vez mais otimistas. Mas o caminho é longo, árduo e às vezes assustador para ele, para nossos filhos e para todos aqueles que o amam", escreveu Gleen.

Greenwald ainda afirmou que Miranda possui uma força que o faz superar todos os obstáculos colocados pela doença. O jornalista também ressaltou a qualidade da equipe médica que cuida de seu marido.

"O que permitiu a David superar todos os perigos que ele enfrentou é a extraordinária força interna que ele sempre tinha, aquilo que o capacitou superar muitas das barreiras mais difíceis que a sociedade pode colocar no caminho de alguém. Acredito que é a força dele e o amor da nossa família estão os melhores instrumentos que temos para acelerar sua saída do hospital", completou.

David Miranda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ele e Greenwald estão casados há 14 anos e possuem dois filhos.