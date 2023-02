Celulares, relógios e notebooks foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/02/2023 17:57 | Atualizado 06/02/2023 18:40

Rio – Agentes do 41º BPM (Irajá) recuperaram, nesta segunda-feira (6), uma carga de aparelhos eletrônicos avaliada em mais de R$ 2 milhões, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, os equipamentos haviam sido roubados no domingo (5) e eram destinados para a locação de eventos. Dois homens foram presos e um menor apreendido em posse da carga, que foi encontrada em um apartamento na localidade conhecida como Bairro 13.

Celulares, relógios e notebooks foram apreendidos, entre outros itens. A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).

A ação foi parte de uma operação, iniciada na manhã desta segunda-feira (6), que tinha como objetivo combater o tráfico de drogas e o roubo de veículos e cargas em comunidades da Zona Norte. Ela contou com o apoio do 2º Comando de Policiamento de Área, do 40º BPM (Campo Grande), do 14º BPM (Bangu) e do 9º BPM (Rocha Miranda). Na comunidade do Final Feliz, no Complexo do Chapadão, um foragido da Justiça foi preso.