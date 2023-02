O francês Rodolphe Jean-Claude planejava construir uma pousada em Guaratiba - Reprodução

Publicado 06/02/2023 17:34 | Atualizado 06/02/2023 18:37

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, na quinta-feira passada (2), quatro pessoas pela morte do empresário francês Rodolphe Jean-Claude Maurice Joly, de 25 anos, ocorrida em agosto de 2022. Alessandro de Azevedo Monteiro, Thiago Mariano dos Santos, Robin Rodrigues Valentini e Ronald da Conceição Santos Tomaz estão presos e responderão por latrocínio.

De acordo com o MPRJ, os quatro invadiram a casa de Rodolphe e o atacaram com socos, chutes, além de facadas e golpes de marreta. Além disso, os suspeitos também roubaram pertences da vítima.

As investigações apontam que o francês contratou Alessandro, pela internet, para a construção de uma pousada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Após receber o pagamento de R$ 60 mil adiantado, o acusado alugou um imóvel próximo ao local da obra para hospedar Thiago, Ronald e Robin.

Apesar da mudança, os quatro não planejavam concluir a obra. Os investigadores apuraram que eles já haviam aplicado esse mesmo golpe outras vezes, recebendo pagamento adiantado e fugindo sem concretizar o serviço.

Insatisfeito com a trabalho inacabado, Rodolphe foi à casa de Alessandro para cobrar pelo término do serviço. Além disso, afirmou que cobraria judicialmente caso isso não ocorresse. Os quatro, então, teriam planejado o assassinato do empresário.

No dia do crime, o MPRJ aponta que Alessandro e Thiago renderam a vítima e exigiram a realização de uma transferência bancária de toda quantia que o francês possuísse. Diante da negativa, o primeiro imobilizou o jovem enquanto os outros três o amarram pelos pés e colocaram panos em volta de seu pescoço.

A partir daí, eles passaram a agredir Rodolphe. Por fim, Alessandro teria pegado uma marreta de construção e desferiu golpes na cabeça do empresário.