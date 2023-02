De acordo com a família, Renato não tinha inimigos e era muito querido onde morava - Arquivo Pessoal

De acordo com a família, Renato não tinha inimigos e era muito querido onde moravaArquivo Pessoal

Publicado 06/02/2023 18:17 | Atualizado 06/02/2023 18:47

Rio - Renato dos Santos Pereira, de 41 anos, desapareceu durante um evento, na noite de sábado passado (4) em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A família já fez buscas em hospitais e no IML da cidade, mas até o momento nenhuma pista de seu paradeiro. O caso está sendo investigado pela 43ª DP (Guaratiba).

Ao DIA, a sobrinha de Renato, que é pedreiro, disse que durante a festa em um sítio, localizado na Estrada do Catruz, um grupo de cerca de 25 a 30 homens encapuzados invadiram o local e questionaram quem morava em Campinho, bairro próximo de Madureira. Os moradores que levantaram a mão foram obrigados a deitar no chão e, logo em seguida, foram agredidos pelos homens, além de terem seus celulares roubados. O pedreiro foi uma das vítimas.

Após o episódio de violência, segundo a sobrinha, Renato teria dito à sua afilhada, que estava presente, que sentia muita dor no braço e que iria para a entrada do sítio tentar encontrar uma barraca que vendesse medicamentos para dor. Ao chegar do lado de fora do sítio, testemunhas teriam visto ele ser colocado em um carro desconhecido. A partir de então, o pedreiro não foi mais visto.

De acordo com familiares, Renato não tinha inimigos e era muito querido onde morava. "Nós estamos desesperados, destruídos. Não temos nenhuma pista de onde ele está. Já fomos no IML e em tudo, não encontramos nada", revelou a sobrinha, que preferiu não se identificar.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 43ª DP (Guaratiba) está ouvindo testemunhas presentes na festa e fazendo buscas pela região para esclarecer os fatos.