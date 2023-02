O delegado Leandro Almada tomou posse como superintendente da Polícia Federal do Rio - Divulgação / Prefeitura de Manaus

Publicado 06/02/2023 18:41 | Atualizado 06/02/2023 18:47

Rio - O delegado Leandro Almada tomou posse, nesta tarde de segunda-feira (6), como o novo superintendente da Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro, em solenidade ocorrida na sede da PF, na região central da cidade.

Almada, que já ocupou o mesmo posto no Amazonas e na Bahia, assumiu em janeiro de 2023, após o delegado Ivo Roberto Costa da Silva deixar o cargo com apenas seis meses de atuação.Em 2019, Leandro liderou uma investigação que apontou a interferência de uma organização criminosa que agia propositalmente para atrapalhar as apurações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro.De acordo com o relatório da Polícia Federal produzido à época das investigações, o PM Rodrigo Jorge Ferreira teria criado uma versão fantasiosa acerca dos motivos do crime para prejudicar Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, e o vereador Marcello Siciliano (PP). O inquérito foi encerrado no mesmo ano.Em 2020, o delegado foi nomeado pelo então ministro da Justiça André Mendonça como diretor de operações da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), criada por Sérgio Moro, primeiro a ocupar a pasta no governo Jair Bolsonaro. A Seopi teve como uma de suas atribuições investigar integrantes de um possível movimento antifascista organizado. O órgão, subordinado ao ministério da Justiça, produziu um dossiê com informações de 579 professores e policiais contrários ao governo Bolsonaro.Almada é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), foi delegado de Polícia Civil de Minas Gerais entre 1997 e 2007 e, posteriormente, delegado da Polícia Federal, onde ingressou em 2008. Entre 2015 e 2017 foi corregedor-geral do Sistema de Segurança Pública de Amazonas. Depois da passagem pela PF no Rio de Janeiro e na Seopi, assumiu a Superintendência da PF no Amazonas em 2021, ocasião em que já atuava como atuou o número 2 do superintendente de Alexandre Saraiva e foi responsável pelo grupo de investigações ambientais sensíveis na superintendência. No ano seguinte, assumiu o mesmo cargo na Bahia.