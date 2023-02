Bombeiros procuram por vítimas ainda desaparecidas de embarcação que virou na Baía de Guanabara - Divulgação

Publicado 05/02/2023 20:33

Rio - Uma embarcação com 14 pessoas afundou na Baía de Guanabara no fim da tarde deste domingo (5). Até o momento, oito pessoas são consideradas desaparecidas: uma criança, um adolescente, três mulheres e três homens.



De acordo com o Corpo de Bombeiro, a corporação foi acionada por volta de 17h para atender ao chamado de uma embarcação que virou na altura da Ilha de Paquetá. Ainda segundo a corporação, o mau tempo que atingiu a cidade nesta tarde causou o acidente com a embarcação.

Dentre os resgatados estão dois menores do sexo masculino, um de 10 e outro de 14 anos, Ana Paula de Souza, 46; Ana Nilda dos Santos Soares, 43; Erick Pereira da Silva, 38, e Marcos Paulo da Silva Correia, 45.

Já os desaparecidos, uma criança de três anos e um adolescente de 14 anos; Fábio Dantas Soares, 46; Everson Costa de Assunção, 45; Evandro; Juliana Gomes Delana da Silva, 35; Michele; e Isabel Cristina de Souza Borges, 38.



Guarda-vidas e mergulhadores fazem buscas pelas vítimas com o apoio de uma lancha, motos aquáticas, botes e um helicóptero.