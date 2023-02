O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), onde o criminoso permaneceu detido - Divulgação/Polícia Civil

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), onde o criminoso permaneceu detido Divulgação/Polícia Civil

Publicado 05/02/2023 21:34

Rio - Agentes lotados no Batalhão Policial de Vias Expressas (BPVE) prenderam, na tarde deste domingo (5), um homem apontado como um dos comandantes do tráfico no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio.

O criminoso conhecido como 2L foi detido, quando transitava, em um carro de aplicativo, pela Linha Vermelha, altura da Feira de São Cristóvão. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi apresentada na 19ª DP (Tijuca).