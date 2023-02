Município do Rio entrou em estágio de mobilização em decorrência das chuvas na cidade - Fernando Frazão/Agência Brasil

Município do Rio entrou em estágio de mobilização em decorrência das chuvas na cidadeFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 05/02/2023 17:03 | Atualizado 05/02/2023 17:23

Rio - O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 15h40 deste domingo (5), devido à previsão de chuva moderada a forte na próxima hora. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

O principais núcleos de chuva se concentram na Zona Norte da cidade para ocasionar pancadas de chuva moderada a forte na região. Outros núcleos que se formam, nas proximidades de Itaguaí, permanecem se deslocando em direção à Principalmente nas proximidades de Santa Cruz.



Para as próxi c omtoques de ...oras, o céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas até o final da noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento

O domingo foi de sol forte na capital fluminense. Durante a manhã, muitos cariocas aproveitaram os blocos espalhados pela cidade e também o mar. Segundo o Inmet, a máxima foi de 36,5°C na Vila Militar.