Allan Soares, noivo de Flordelis, durante julgamento da ex-deputada - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2023 14:35 | Atualizado 05/02/2023 15:24

Rio - Sem ver a namorada há mais de um ano e meio, o produtor artístico Allan Soares fez homenagem à Flordelis neste domingo (05), no Instagram. Condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio do marido e pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada está detida desde agosto de 2021, quando seu mandato de deputada federal pelo Rio foi cassado. Allan define a pastora como uma mulher forte, guerreira e incrível e afirma se apaixonar todos os dias e cuidá-la mesmo de longe.

"Vamos falar de alguém especial? Hoje é aniversário dessa mulher que transformou a minha vida. Uma mulher forte, guerreira, incrível e quem eu me apaixono todos os dias. Estamos a praticamente 1 ano e 6 meses sem o convívio, mas como é bom poder, depois de Deus, cuidar de você mesmo de longe", escreveu o CEO da Realize Music Produções, produtora responsável por shows e eventos do meio gospel.





Allan é 26 anos mais jovem que Flordelis, que fez 62 anos neste domingo. Eles assumiram namoro em junho de 2021, semanas antes da ex-parlamentar ser detida. Ela o chamou de "amor" enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O rapaz afirma na publicação que vai continuar lutando pela namorada e que a volta por cima vai chegar.



"Essa luta não vai nos fazer parar, vai passar! Eu te desejo vida, saúde, muita saúde e que Deus continue te abençoando e te sustentando. A volta por cima vai chegar e está próximo. Deus vai nos surpreender", afirmou.



Os dois se conhecem pelo menos desde 2018, quando Allan posou ao lado de Flordelis e do então marido, o pastor Anderson. Eles fizeram um evento em Macaé, no interior do estado, terra natal de Allan. Naquele ano, o produtor fez campanha para Flordelis se eleger deputada federal e postou fotos na Igreja dela em São Gonçalo (RJ). Hoje ele a chama de "mulher da minha vida" e revela amar a pastora.



"Obrigado por ser a mulher da minha vida. E mesmo com todas as nossas diferenças, posso dizer que Eu Te Amo, Flordelis! Feliz aniversário. Muitos Bens!", finalizou Allan.

Reportagem de Mauro Touguinhó