Com o suspeito, foram encontrados duas chaves de fenda, um martelo, um pé de cabra, uma talhadeira e um alicateDivulgação / PMERJ

Rio - Um homem foi preso por tentar invadir uma joalheria em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante a noite do último sábado (4). A identidade dele não foi divulgada.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do batalhão do município foram acionados para verificar uma tentativa de furto ao estabelecimento que fica em um shopping, na Avenida Henrique Terra, no bairro Palmeiras.

Ao chegarem no local, o policiais abordaram o suspeito e o detiveram. Durante a revista, foram encontrados duas chaves de fenda, um martelo, um pé de cabra, uma talhadeira e um alicate.

A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).