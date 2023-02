Com a dupla, os policiais apreenderam dois fuzis calibre 556, dois carregadores e 49 munições do mesmo tipo - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/02/2023 09:52

Rio - Dois homens foram presos pela Polícia Militar por posse ilegal de arma de fogo, na madrugada deste domingo (5), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As identidade deles não foi divulgada. Segundo a corporação, os suspeitos integram a facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda conforme a PM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) fazia um patrulhamento entre as comunidades do Dique e o Trio de Ouro, quando notaram dois homens em atitude suspeita e tentaram interceptá-los.

Durante a ação, os agentes cercaram a dupla na Rua São Marcos, próximo ao acesso a Avenida Automóvel Clube, e os abordaram. Não houve reação e ambos acabaram detidos.

Com eles, os policiais apreenderam dois fuzis calibre .556, dois carregadores e 49 munições do mesmo tipo.

A ocorrência foi encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti) e, posteriormente, registrada na 54ª DP (Belford Roxo).