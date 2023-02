Armas serão periciadas por demanda de Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2023 09:11 | Atualizado 05/02/2023 09:18

Rio - A Polícia Civil vai periciar as armas dos PMs do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) envolvidos em um confronto que deixou duas pessoas mortas, nesta sexta-feira (3), na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré. Um suspeito e uma vítima, identificada como Adessandro Adão, 43 anos, foram baleados durante a ação e não resistiram aos ferimentos. Inicialmente, a Polícia Militar havia informado em comunicado oficial que a vítima morta seria uma mulher.

Outras duas pessoas que passavam pela via no momento da troca de tiros também ficaram feridas. A dinâmica da ação policial é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes e testemunhas já foram ouvidos pela especializada.

De acordo com a PM, criminosos assaltavam na pista sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, quando foram surpreendidos por uma equipe do Choque. Os criminosos teriam disparado contra a viatura e houve confronto.

Ao fim do tiroteio, a equipe localizou um suspeito baleado e, com ele, um revólver calibre .32. O homem chegou a ser socorrido pelos agentes para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a troca de tiros, três vítimas também foram atingidas por disparos. Uma delas, Adessandro, que estaria dentro de um ônibus morreu no local, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.