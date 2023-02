Temperatura deste sábado foi a maior registrada desde o início do verão - Érica Martin/Agência O Dia

Temperatura deste sábado foi a maior registrada desde o início do verãoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 05/02/2023 07:45 | Atualizado 05/02/2023 08:02

Rio - A cidade do Rio teve a maior sensação térmica da história registrado neste sábado (4), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Sistema Alerta Rio, a estação do bairro anotou a temperatura de 58°C que é a mais alta já registrada desde o início das medições em 2009. A temperatura na cidade também foi a maior desse verão: 41,1°C.

Até então, o recorde de sensação térmica era de 55,4°C também registrado na estação de Santa Cruz, no dia 25 de fevereiro de 2020. A terceira maior máxima era de 2014, quando havia sido registrado 55°C em Guaratiba.

De acordo com a meteorologista do Alerta Rio Juliana Hermsdorff, o número elevado foi provocado pela combinação de vários elementos: "A presença de ar quente em vários níveis da atmosfera, juntamente com a temperatura e umidade elevada em superfície, ocasionaram a sensação térmica na estação de Santa Cruz de 58°C", disse.

Ainda segundo a especialista, para se chegar o número de sensação térmica é feito um cálculo usando variáveis meteorológicas. Esses valores medidos são combinados e quantificados considerando a temperatura que o corpo humano sente, de forma generalizada.

Temperatura

Apesar de não ter sido um recorde, a temperatura deste sábado também chamou a atenção. O Alerta Rio registrou 41,1°C, que foi a maior anotada neste verão. Até então, a mais alta havia acontecido no dia 15 de janeiro, com 40,3°C.