Rio voltou ao estágio de normalidade às 22h30 deste domingoDivulgação

Publicado 05/02/2023 23:10

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 22h30 deste domingo (5), após a chuva que atingiu o município de tarde. Segundo o Centro de Operações não há registro de chuva moderada para as próximas três horas. Segundo o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca, de forma isolada, neste final do dia.

Na segunda e terça-feira (6 e 7), o tempo na cidade do Rio de Janeiro continuará sendo influenciado por áreas de instabilidade. A previsão é de pancadas de chuva isoladas na tarde e noite de segunda-feira e a qualquer momento da terça-feira. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de até 15 mm na segunda-feira e de 20 mm na terça-feira.



Na quarta-feira (8), o tempo na cidade do Rio de Janeiro será influenciado principalmente por ventos úmidos do mar. A previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de 15 mm.



Na quinta-feira (9), a previsão é de chuva fraca a moderada na tarde e noite.