Publicado 05/02/2023 19:36 | Atualizado 05/02/2023 23:11

Rio - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou, neste domingo, que Darlan Gonçalves França, 17 anos, foi submetido a cirurgia no sábado, após se queixar de dor no membro superior direito. Vítima do acidente de ônibus com atletas da divisão de base do Esporte Clube Vila Maria Helena (DC), ele segue internado na enfermaria e em cuidados pós operatórios. Darlan chegou a ser atendido no hospital de Minas Gerais no dia do acidente, mas liberado. A cirurgia ocorreu no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

Outras duas vítimas têm estado de saúde considerado gravíssimos e seguem internados em leitos de CTI na mesma unidade. Felipe Gabriel Silva de Souza, 16 anos, está sendo acompanhado pelas equipes de neurocirurgia, cirurgia geral e cirurgia plástica. Não há previsão de alta. Já Victor Júnior Silva do Nascimento, 16, que também recebe acompanhamento conjunto das equipes médicas, está em estado grave de saúde e não há previsão de alta.

Outro paciente, Ícaro Morais Pereira, 16, também foi atendido no HMAPN. Ele segue internado na enfermaria com acompanhamento conjunto das equipes médicas. Seu estado de saúde é estável, no momento lúcido, orientado.

Os jovens estavam em um ônibus que caiu de uma ponte na BR-116, em Além da Paraíba, na divisa entre Minas Gerais e Rio, durante a madrugada da última segunda-feira (30). O veículo transportava o time de futebol de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Caxias, na Baixada. O time disputou um torneio na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no último final de semana e retornava para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo disputou com duas equipes e foram campeões pela categoria sub-18 e vice-campeões pela categoria sub-16.

Reportagem de Mauro Touguinhó