Bloco Chá da Alice é colorido e cheio de fantasias - Riotur

Publicado 05/02/2023 21:29 | Atualizado 05/02/2023 22:20

Rio - A folia tomou conta do Rio de Janeiro neste domingo, a dois finais de semana da festa oficial. Os desfiles movimentaram diversas regiões a cidade, na celebração democrática que saúda o público dois anos após a pandemia. Foi preciso beber muita água para vencer o calor e a sensação térmica. A Riotur montou um esquema operacional para o folião pode curtir os cortejos de forma tranquila, na maior organização já feita para a grande festa de rua.



O domingo teve a animação de muitos blocos autorizados pela Prefeitura do Rio. Entre eles o Bloco Vira Lata, que mostrou toda a energia inspirada nos trios elétricos do Carnaval de Salvador para os foliões de São Conrado. Já o Bloco Me Esquece desfilou com o tema “Amor” em seu estandarte e também arrastou foliões pela Rua Jardim Botânico no início da manhã, em clima familiar e festivo.



Ao som do axé da Banda Babado Novo, o Bloco Chá da Alice apresentou figurinos coloridos e personagens como a Rainha de Copas e o Chapeleiro Louco. Segundo estimativa dos organizadores, ele atraiu um público de 6 mil foliões à Praça Tiradentes, no Centro da cidade. Em Laranjeiras, o Mini Seres do Mar também divertiu o público mirim e encantou as famílias na Rua General Glicério com um carnaval lúdico, ao som de clássicos do cancioneiro infantil e da MPB, com sanfonas, violinos, sopros alfaias e zabumbas mágicas.



O sábado também foi animado de norte a sul da cidade. Abrindo a segunda semana de pré-carnaval, o bloco Desliga da Justiça apresentou o tema “Descobri que te amo demais”, no qual celebrou a vida e o retorno da folia no pós-pandemia (em coincidência com aniversário de Zeca Pagodinho, autor do verso). O Imprensa que eu Gamo foi outro destaque do dia, e manteve a tradição de levar milhares de jornalistas às ruas de Laranjeiras. O dia também teve Carnaeco, bloco que enfatiza a atenção climática, e apresentou a sua festa sustentável na orla da Barra da Tijuca ao som de pagode, samba, MPB e sertanejo.

Até o fim de fevereiro, a cidade terá mais de 400 desfiles realizados

Bloco Me Esquece lota a rua principal do Jardim Botânico - Riotur

Organizado pela Riotur, o Carnaval de Rua do Rio tem a estimativa de atrair cinco milhões de pessoas para os desfiles deste ano. Na organização, há oito postos médicos fixos à disposição do público, 220 ambulâncias e 34 mil estações sanitárias, entre banheiros químicos e mictórios, incluindo os exclusivos para pessoas com deficiência (PCDs). Para ajudar na limpeza da cidade, a Comlurb disponibilizou 2550 garis, carros-pipa, equipamentos de higienização de urina, varredeiras de grande, pequeno e médio porte e mil contentores de 240 litros.



Até o fim do mês, a cidade terá mais de 400 desfiles realizados. E para ajudar a encontrar a folia de rua perfeita para você, a Riotur preparou um aplicativo com todas as informações sobre os blocos do calendário oficial da Prefeitura. Para saber trajetos e horários, é só baixar o “Partiu Bloquimmm”, disponível nas plataformas digitais.