Thiago de Jesus Mendes, vulgo "TH", de 34 anos, foi capturado em uma ação montada a partir de informações do Disque Denúncia - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 05/02/2023 09:08

Rio - Policiais do 37º BPM (Resende) prenderam, no fim da tarde deste sábado (4), em Resende, no Sul Fluminense, um criminoso foragido da justiça por tráfico. Thiago de Jesus Mendes, o "TH", de 34 anos, foi capturado em uma ação dos militares a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia.



De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes foram até a Rua 15, nos Predinhos, após serem informados pelo comando do batalhão que "TH" estaria no endereço. No local, os policiais fizeram contato com a mãe do acusado, que autorizou a entrada da equipe na casa, onde Thiago foi preso.

"TH" foi preso em 2018, quando policiais do batalhão de Resende estouraram uma refinaria de drogas, localizada no mesmo bairro onde o suspeito foi recapturado. Na ocasião, foram apreendidos grande quantidade de drogas e material para refino de cocaína e maconha.



O criminoso fugiu após receber um benefício da Justiça. Contra ele, contava um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).



"TH" foi conduzido para a 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado. Logo após, ele foi encaminhado a uma unidade prisional para cumprir o restante da pena de oito de anos de reclusão.



Denuncie a localização de foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177

- 0300-253-1177

- WhatsApp: (021) - 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

- O anonimato é garantido.