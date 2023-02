Biblioteca em Copacabana lança delivery de livros - Érica Martins / Agência O DIA

Publicado 05/02/2023 06:00

Rio - O escritor Marcelo de Lima Araújo, de 77 anos, morador de Copacabana, Zona Sul do Rio, sempre foi apaixonado por livros e pela escrita. Atualmente, com inúmeras bibliotecas extintas, ele sofre com a falta de livrarias e estabelecimentos que contemplem a sua paixão. No entanto, na contramão do cenário atual e atendendo às inovações tecnológicas, em breve o idoso não precisará mais sair de casa para comprar ou alugar um livro. A Sala de Leitura Alfredo Machado, na Baden Powell, também em Copacabana, criou o programa de delivery gratuito de livros para a região. Assim, ele poderá usufruir do benefício e do comodismo de receber suas leituras em casa.

Para Marcelo, que não mora perto do espaço, o delivery será muito bem-vindo. "Essa iniciativa é muito importante e veio, nitidamente, para melhorar esse trabalho da biblioteca, fornecendo livros e apoio a cultura até para quem não pode ir até o local. Dessa forma, vai ficar muito mais prático para mim. Isso também incentiva e anima a pessoa a ler", disse.

O escritor ressaltou que estímulo da leitura é importante e necessário na sociedade atual. "Acho que isso vai trazer dias melhores para o bairro e para a região. Os livros trazem luz e orientação, além de mais educação também". Ele, que tem uma coletânea de seis livros de artigos publicados em jornais, sempre teve o costume de ler. "Eu desenvolvi o hábito da leitura e da escrita em casa, com a família. Com um tempo fui me desenvolvendo e hoje estou aqui, com esses livros publicados. O livro é imprescindível e abre portas para a esperança".



São mais de 1.200 livros que encontram-se nas prateleiras da Sala de Leitura Alfredo Machado, dentro da Baden Powell, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Quem não puder ir até o espaço, principalmente os idosos, poderá solicitar um livro por aplicativo, que chegará até o leitor de bicicleta em até dois dias.



O objetivo do projeto, idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e a Ceji Consultoria e Negócios, além de uma sala aberta ao público com um espaço para leitura e empréstimo, é atender as necessidades dos idosos do bairro e do entorno. "Levando em consideração que Copacabana, assim como parte significativa da Zona Sul, tem muitos idosos, a gente pensou em fazer um delivery de livros para que eles possam pedir ao invés de ir até o local", disse Sinara Rúbia, escritora e gerente de Livro e Leitura da SMC.

A gerente informou ainda que o aplicativo WhatsApp foi escolhido porque é mais fácil de manusear. "Nós queremos direcionar a população que através do aplicativo vai pedir seu livro. No caso, vamos disponibilizar um número e a partir dele a pessoa vai receber um link que vai abrir todo o nosso acervo. Lá, vão poder selecionar o título e fazer o pedido, que poderá chegar em até dois dias".

A princípio, o foco das entregas será em Copacabana, mas também poderá se estender do Leme ao Leblon. Não haverá necessidade para entregar o livro de volta à Sala de Leitura, pois o entregador irá buscar. "É importante enfatizar que é um projeto piloto e pretendemos ampliar o nosso raio de entendimento investindo na questão de mobilidade para que as pessoas possam se sentir estimuladas e incentivadas a lerem", disse Sinara.

O presidente da Associação de Moradores de Copacabana, Tony Texeira, lamentou o término de tantas livrarias e bibliotecas na cidade, principalmente no bairro, e acredita que a iniciativa será importante para a região. "Apesar do mundo digital, os livros nunca vão deixar de existir porque são atemporais. Não dependem de energia, bateria, tomada ou eletricidade e é muito cansativo ficar lendo em uma tela, seja celular ou tablet. Eu, particularmente, adoro o livro físico", contou.

Para Tony, o nível de cultura e educação de uma nação está relacionado à leitura. "Essa é uma característica péssima do Brasil: nunca tivemos muitas livrarias é um país sem livraria é um país com baixo nível educacional. Então, é fundamental termos iniciativas assim. Aqui no bairro não temos uma livraria ou biblioteca, a única que tínhamos fechou. Um bairro de 200 mil pessoas e mais 200 mil que vêm trabalhar, visitar, a turismo, tem um fluxo de quase 400 mil pessoas diariamente, e não tem livraria pública. Vamos torcer para que dê certo".

A entrega das obras literárias será feita de bicicleta, de terça a sábado, das 9h às 18h, atendendo a moradores de Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. O projeto está previsto para estrear ainda no mês de fevereiro, mas ainda sem uma data definida.



Bibliotecas são reabertas

A Secretaria Municipal de Cultura está reinaugurando também outras bibliotecas em vários pontos da cidade. Entre elas a Cecília Meireles na Lona Cultural Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá; Machado de Assis, em Botafogo, e Marques Rebelo, na Tijuca, além do Espaço de Leitura Moacyr Teixeira, na Areninha Sandra Sá, em Santa Cruz.

Sala Baden Powell



Palco de atrações de artistas brasileiros e de países como EUA, França, Uruguai e Argentina, a Sala Baden Powell ficou famosa por, nos últimos anos, manter uma programação voltada para os idosos. O imóvel foi inaugurado em 2000, no lugar do antigo cinema Ricamar, fundado em 1958 e que funcionou até 1994. Desde 2012 sob a guarda da Prefeitura, ela mantém um teatro com 485 lugares; duas salas multiuso para músicos e ensaios e um café no foyer.

Serviço

Sala Baden Powell

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360 - Copacabana/Rio de Janeiro



Biblioteca Cecília Meireles

Endereço: Praça do Barro Vermelho s/nº Praça Geraldo, Jacarepaguá/ Lona Cultural Jacob do Bandolim

Biblioteca Machado de Assis

Endereço: Rua Farani, 53 - Botafogo, Rio de Janeiro

Biblioteca Marques Rebelo

Endereço: R. Guapeni, 61/ Tijuca

Espaço de Leitura Moacyr Teixeira

Endereço: Rua 12, Santa Cruz, na Areninha Sandra Sá