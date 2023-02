PMs prendem, ao todo, dez supostos milicianos na Gardênia Azul - Divulgação

Publicado 04/02/2023 22:14 | Atualizado 04/02/2023 22:36

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado, 4, dez homens apontados como milicianos em operação na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. No total, os agentes do Batalhão de Choque (BPChq) apreenderam sete armas, além de celulares e carregadores. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

Há cerca de um mês, a Zona Oeste vive um clima de guerra por causa de uma disputa pelo controle da região. Durante todo o mês de janeiro, os locais estiveram em disputa entre integrantes da milícia e do Comando Vermelho (CV).

Guerra entre Milícia e CV

No domingo (29), um homem apontado como chefe da milícia na Gardênia Azul foi morto a tiros, durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.



De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa.



As informações de moradores dão conta de que esse comandado teria trocado de lado, indo para o Comando Vermelho, prática chamada de "pular o muro", no mundo do tráfico. Após matar o próprio chefe, o bandido teria se refugiado na Cidade De Deus. Ainda de acordo com os relatos de locais, os bandidos da facção que participaram da emboscada teriam comemorado a morte de Moral com disparos para o alto.



Cidade de Deus



O clima não está melhor em uma das mais famosas comunidades da Zona Oeste, a Cidade de Deus. Segundo informações, é de lá que criminosos do CV estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.