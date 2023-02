Barricadas foram destruídas pelos policiais - Divulgação

Publicado 04/02/2023 18:59 | Atualizado 04/02/2023 21:52

Rio - Policiais militares realizaram, neste sábado (4), uma operação para reprimir o crime organizado nas comunidades do Dique e da Furquim Mendes, em Jardim América, na Zona Norte. Durante as ações, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto.

Neste sábado, as equipes do #NAOE estiveram em apoio à operação realizada na Comunidade Furquim Mendes. Ao todo, 82 barricadas (barreiras físicas) foram retiradas em 16 pontos diferentes da região. Aproximadamente, 20 toneladas de diversos materiais foram recolhidos na ação. pic.twitter.com/vc02HsED1r — @pmerj (@PMERJ) February 4, 2023

Um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Outros três homens foram presos. Foram apreendidos três pistolas, quatro rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas.



Ainda durante as ações, os cães do BAC encontraram 14 tabletes de maconha prensada com cerca de um quilo cada.