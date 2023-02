Na foto, de tiara e leque na mão, Anna Amorim, diretora da ala Chayene do Cacique de Ramos - Érica Martin/Agência O Dia

Na foto, de tiara e leque na mão, Anna Amorim, diretora da ala Chayene do Cacique de RamosÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 04/02/2023 14:54 | Atualizado 04/02/2023 15:35

Rio - Em ritmo de esquenta para o Carnaval Carioca, o Bloco Desliga da Justiça abriu o fim de semana de folia na cidade do Rio com um 'super desfile'. Heróis de videogame, cinema, HQs, mangás e entre tantas outras personalidades do universo geek tomaram conta do Centro do Rio na manhã deste sábado (04), na Praça Tiradentes.

Pela primeira vez, o Bloco Desliga da Justiça abriu a segunda semana de pré-carnaval na cidade em grande estilo, cheio de cor e atmosfera alto-astral, com figuras conhecidas deste e de outros carnavais. Num retorno triunfal após a pandemia, o clima era de felicidade genuína e o desfile do bloco, que tinha como tema “Descobri que te amo demais”, chegou para celebrar a vida e os seus 14 anos de folia.

Com trios elétricos e muitos instrumentos, o bloco mostrou toda alegria acumulada durante os últimos anos com a falta da folia. Das 8h até as 14h, os foliões não perderam o ritmo da dança e o sorriso de voltar a festejar novamente nas ruas do Centro do Rio.

"É muito bom estar de volta, na rua, com quem a gente ama. O carnaval deste ano traz de volta a liberdade da gente ser quem é, sem medo", celebrou Felipe Seperuelo, diretor do Desliga.



Organizado pela Riotur, o Carnaval de Rua do Rio retoma suas atividades após dois anos de pandemia. Quem for curtir a folia vai encontrar o maior esquema operacional já produzido até hoje para a grande festa. O público estimado de foliões nas ruas da cidade para este ano é de cinco milhões de pessoas. Haverá oito postos médicos fixos, dois a mais que em 2020 e 220 ambulâncias à disposição do público, tudo isso para desafogar o sistema de saúde da cidade.

O Carnaval também vai contar ainda com 34 mil estações sanitárias, entre banheiros químicos e mictórios, posicionados por onde passarão os blocos, sendo 10% exclusivos para pessoas com deficiência (PCDs). E para ajudar na limpeza da cidade, a Comlurb vai disponibilizar a maior estrutura já utilizada pela companhia durante o carnaval, com 2.550 garis, carros-pipa, equipamentos de higienização de urina, varredeiras de grande, pequeno e médio porte e mil contentores de 240 litros.



Por toda a cidade, mais de 30 blocos de variados tamanhos e perfis já estão nas ruas desde o início da manhã. Além do Desliga da Justiça, desfilam neste sábado, os blocos CarnaEco (Barra da Tijuca); Cordão do Prata Preta (Gamboa); Imprensa Que Eu Gamo (Laranjeiras); e Spanta Neném (Lagoa) e entre muitos outros.



Um casal fantasiado de Chiquinha e Quico, personagens do seriado mexicano 'Chaves' chamava a atenção no Desliga da Justiça. Percussionistas do bloco, Camila Castro e Rodrigo Porto se conheceram no carnaval de 2016. Baiana, Camila destaca o que considera de melhor do carnaval carioca: “É uma festa para todos”.

O consultor de investimentos, Braz Dias, de 41 anos, revelou que frequenta o bloco desde de 2012 e que sempre vai com sua icônica fantasia de repórter da emissora 'TV Globo'. "Acho que agora esta todo mundo muito empolgado. Acredito que esse ano vai ser o melhor carnaval de todos. Estou pronto para curtir todos os dias. É a época que eu mais gosto", garantiu Dias.

Programação dos blocos de rua de domingo (05)

Piratas Ordinários - 8h

Me esquece - 8h

Bloqueen - 8h

Ensaio Técnico do Multibloco - 8h

Bigodinho Esticado - 9h (Bloco Infantil)

Mini Seres do Mar - 9h (Bloco Infantil)

Vira Lata - 9h

Se Cair Eu Como - 10h

Amigos da Barra - 13h

Chá da Alice - 13h

Xodó da Piedade - 14h

Chinelo de Dedo - 14h

Foliões do Rio - 14h

Independente do Morro do Pinto - 13h