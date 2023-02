Investigações apontam que o dinheiro é proveniente da arrecadação de máquinas caça-níqueis e jogo do bicho no Espírito Santo - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 05/02/2023 12:37

Rio - Policiais federais do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE Facções) e da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) prenderam em flagrante, neste domingo (5), um homem de 62 anos, suspeito de ser integrante de uma quadrilha de jogos de azar, na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. No momento da captura, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, estava com R$ 125 mil em dinheiro.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), os agentes abordaram o suposto criminoso no momento em que desembarcava no Rio, vindo de Vitória, no Espírito Santo.

Segundo a instituição, as investigações apontam que o dinheiro é proveniente da arrecadação de máquinas caça-níqueis e jogo do bicho na capital capixaba. A quantia seria entregue aos chefes da organização criminosa.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, na região central do Rio, para registro da ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional do estado.

O crime de integrar organização criminosa está previsto no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 e sua pena pode chegar a 8 (oito) anos de prisão.