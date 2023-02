Agentes da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), em conjunto com policiais militares, prenderam um homem acusado de esfaquear o primo - Foto: Divulgação.

Rio - Duas idosas, de 61 e 96 anos, e uma criança de 4 anos morreram vítimas de um incêndio, na madrugada deste sábado (4), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Na casa, no bairro Guarus, moravam ainda outras duas crianças que se feriram, mas sobreviveram.



Com exceção da idosa de 96 anos, que morreu no local, as outras vítimas chegaram a ser socorridas para o Hospital Ferreira Machado, no Centro de Campos, mas não resistiram aos ferimentos.



As duas crianças que sobreviveram também foram levadas para unidade. Uma delas, um menino com 10 anos, deu entrada na emergência do local com queimaduras graves e segue internada no CTI pediátrico do hospital.



A outra criança, 8, teve ferimentos leves e é monitorada em leito comum. Uma mulher, que morava no segundo andar do imóvel e ajudou a retirar as crianças do local em chamas, também foi atendida e liberada na sequência.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de socorro foi acionada para o local na Avenida Carmem Carneiro, na localidade conhecida como Jardim Carioca, às 3h51.



No momento da chegada, o primeiro andar do imóvel já estava completamente tomado pelas chamas. A idosa de 96 anos, que não teve a identidade confirmada, era acamada e estava dormindo no momento do incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado após um curto circuito em um ventilador. O caso é investigado pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes).