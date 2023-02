Bombeiro foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste - Divulgação

Bombeiro foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona OesteDivulgação

Publicado 05/02/2023 13:06 | Atualizado 05/02/2023 14:12

Rio - O bombeiro Alex Sandro Ribeiro Soares, de 43 anos, foi enterrado no fim da manhã deste domingo (5), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O militar foi assassinado na tarde desta sexta-feira (3), em Barra de Guaratiba. O corpo da vítima foi deixado em uma área de mangue. Restrita a familiares e amigos, a cerimônia de despedida do militar começou por volta das 11h30.

Informações compartilhadas por moradores da região sugerem que a morte do bombeiro seria um crime de execução. Segundo os relatos, Alex Sandro foi alvo de três homens encapuzados, que abordaram o militar em dois carros. O bombeiro teria tentado, sem sucesso, fugir dos suspeitos correndo para uma área de mangue, mas acabou sendo morto.

O local fica às margens da Estrada Burle Marx, em Barra de Guaratiba. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiro foi acionada para a remoção do corpo.

A dinâmica ainda é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A especializada instaurou um inquérito para apurar o caso. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar a revelar a dinâmica do crime.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro. No local, a vítima foi encontrada já em óbito. Os policiais então acionaram agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para realização de uma perícia.

Em nota, a corporação ainda lamentou a morte do militar que atuava desde 2002 como bombeiro e era lotado no Destacamento do Recreio dos Bandeirantes.