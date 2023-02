Caso foi registrado na 148ª DP (Italva) - Reprodução

05/02/2023

Rio - Uma idosa de 90 anos morreu vítima de incêndio em imóvel na cidade de Italva, no Noroeste Fluminense, na última quinta-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram durante a madrugada no quarto onde a mulher dormia.

A equipe de socorro chegou ao local do incêndio na Rua Otília Monteiro, no bairro São Caetano, às 2h10. A vítima chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a remoção para o pronto socorro da cidade.

Segundo informações preliminares da perícia, a suspeita é de que as chamas foram causadas por uma falha elétrica em uma tomada atrás do guarda-roupas no quarto onde a idosa dormia.

Além da idosa, moravam na casa outras três pessoas, que conseguiram sobreviver ao incêndio. A ocorrência foi registrada na 148ª DP (Italva).