Material entorpecente foi achado dentro do porta-malas de carro parado em fiscalização - Divulgação

Publicado 05/02/2023 12:17 | Atualizado 05/02/2023 12:25

Rio - Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pouco mais de 4 kg de maconha durante uma fiscalização na Niterói-Manilha (BR-101), em Niterói, na noite deste sábado (4). A droga estava dentro de duas mochilas guardadas no porta-malas de um carro que circulava pela via.

A droga foi encontrada no porta-malas do veículo, em duas mochilas. Ao todo, foram encontradas 1.134 "trouxinhas" de maconha já fracionadas e embaladas para venda. A carga totalizava 4.294 kg de material entorpecente. Além disso, os agentes encontraram uma munição calibre 9mm.

De acordo com os agentes, durante a fiscalização do veículo, também foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração em números de registro. Após pesquisa, a equipe identificou que o motor do veículo havia sido roubado no início de janeiro.



O condutor foi preso e a ocorrência encaminhada para a Polícia Judiciária.