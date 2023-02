Simulacro de pistola foi apreendido com um homem, por policiais do programa Centro Presente, durante um festival na Praça Mauá - Divulgação / Segov

Publicado 05/02/2023 13:46

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente no Centro apreenderam, no último sábado (4), um simulacro de arma de fogo que estava com um homem, dentro de um festival de rock dos anos 80, na Praça Mauá, região central do Rio. Yure Fernandes, de 30 anos, não soube informar porque o carregava na cintura.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), policiais do Centro Presente foram acionados por pessoas presentes no evento, que notaram o volume estranho na cintura do suspeito e acreditaram ser uma arma de fogo.

Ao chegarem no local, os agentes abordaram Yure, que ofereceu resistência e precisou ser algemado para ir à delegacia. Ainda segundo a Segov, apesar de nunca ter sido preso, ele tem antecedentes pelos crimes de lesão corporal, maus tratos, ameaça e injúria.

Ainda no festival, os policiais notaram que o objeto se tratava apenas de um simulacro, mas o homem não soube explicar a finalidade de estar com o objeto. Ele não foi autuado por nenhum artigo do Código Penal.

O simulacro permaneceu apreendido na 4ª DP (Centro), onde o caso foi registrado, e o dono do objeto foi liberado.