Movimentação de banhista na praia do Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde desse domingo (5) - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 05/02/2023 15:57 | Atualizado 05/02/2023 16:13

Rio - Com a marca dos 40º C no Rio, cariocas lotaram a praia do Arboador, na manhã deste domingo (05), em Ipanema, na Zona Sul. Aproveitando a água gelada e o sol, pessoas de outras cidades também vieram para curtir o verão carioca, que quebrou recorde neste último sábado (04), registrando a sensação térmica de 58º C. No entanto, de acordo com o Alerta Rio, o tempo está mudando na cidade e já chove em alguns pontos na cidade nesta tarde.

Vinda da cidade de Paraíba do Sul, a jovem Tailane Barro, de 22 anos, contou sobre sua paixão pelo Rio e revelou que veio de longe para curtir a praia com suas amigas. "Estamos aqui, eu e minhas amigas curtindo esse sol de 50º C nesse Rio de Janeiro que a gente ama de paixão", disse.

Apesar das águas do mar terem amanhecido escuras, banhistas não se intimidaram e aproveitaram o calor para se refrescar. Alguns curtiram as águas praticando esportes como canoagem e surf.

De acordo com o Alerta Rio, áreas de instabilidade, juntamente com calor e umidade deixaram o tempo instável no Rio de Janeiro, neste domingo. O céu limpo mudou para parcialmente nublado e já apresenta com pancadas isoladas de chuva durante a tarde em alguns pontos, podendo durar até a noite. A mudança será acompanhadas de raios e ventos moderados. A máxima foi de 40° C, com mínima de 22º C neste domingo.

Pancadas de chuvas isoladas foram registradas nesta tarde (05) pelo sistema em diversos pontos da cidade, fazendo com que o município retornasse para o Estágio de Mobilização.