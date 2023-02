Movimentação de foliões no bloco da Lexa, na manhã desse domingo (5), na Avenida Primeiro de Março, Centro do Rio - Érica Martins/Agência O DIA

Movimentação de foliões no bloco da Lexa, na manhã desse domingo (5), na Avenida Primeiro de Março, Centro do RioÉrica Martins/Agência O DIA

Publicado 05/02/2023 14:09 | Atualizado 05/02/2023 18:02

Rio - O Bloco da Lexa, primeiro megabloco oficialmente autorizado a desfilar em 2023, arrastou uma multidão em festa, na manhã deste domingo (05), na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio. A estimativa é de que um milhão de foliões foram contagiados pelo clima eletrizante do show da cantora, que não poupou energia em seu trio elétrico.

fotogaleria

De acordo com o assistente comercial Mathueus Marques, de 21 anos, apesar do calor e da sensação térmica nas alturas, energia não faltou entre os foliões. "O calor ao invés de cansar, deu mais energia. Estava simplesmente impecável. Não achei que seria tão bem organizado e teriam tanta segurança. Me surpreendi", contou.

"O melhor momento foi quando a Lexa cantou 'Bandida', da Pabllo Vittar. Todo mundo começou a pular. Foi uma energia muito positiva e alto-astral", contou Matheus.

Já a agente dos Correiros, Telma Peoltz, de 50 anos, revelou que foi sua primeira experiência em um bloco de rua e classificou como 'maravilhosa'. "O bloco foi um sucesso, não deixou a desejar em nada para os grandes blocos. Animadíssimo. É o primeiro bloco que vim prestigiar. Clima bom e segurança ótima. Me acabei no bloco. Lexa tem que se tornar uma tradição. Saí feliz, de alma lavada. Começou pra mim o carnaval", revelou Telma.

"Todos nós sabemos o quanto fez falta o calor humano quando a pandemia assolou o mundo. O momento é de comemoração e o carnaval brasileiro é a resposta para isso. A festa de todos", relembrou.

Segurança durante desfile

De acordo com a Polícia Militar, nos os pontos de revistas na entrada do bloco, agentes apreenderam 26 objetos cortantes, que são proibidos no local. Até então, ninguém foi detido no local.

Comlurb atua na limpeza do bloco



A Comlurb informou que está atuando com esquema especial de limpeza no Bloco da Lexa. A companhia mobilizou 190 garis e 40 agentes de limpeza urbana, que estão trabalhando com apoio de equipamentos, como sopradores, veículos como varredeiras de grande porte e pipas d 'água para lavagem das vias com água de reuso. Foram colocados no percurso 160 contêineres e 60 caixas de 1200l para que os foliões façam o descarte correto dos resíduos. Estão sendo utilizados também oito pulverizadores costais, equipamentos para higienizar pontos com urina.



Na Zona Sul, onde estavam previsto 19 blocos no sábado (04) e 12 neste domingo, a Comlurb está com operações especiais em todos, totalizando mais 264 garis e 38 agentes de limpeza urbana. Foram colocados contêineres de 240 litros por todos os pontos de passagem dos blocos.



Na região da Barra da Tijuca, com a apresentação de dois blocos Carnaeco, no sábado, e Amigos da Barra, neste domingo, a companhia está atuando na limpeza das ruas com 55 garis e dez agentes de limpeza urbana, que trabalham com três varredeiras de grande porte e três de médio porte, seis sopradores e duas pipas d'água e duas vans motobomba para lavagem das vias com água de reuso.



Nos bairros da Zona Norte sete foram blocos no fim de semana, sendo dois no sábado e cinco neste domingo. A Companhia disponibilizou cinco caminhões compactadores para remover os resíduos recolhidos. Em Realengo e Barra de Guaratiba foram mais três blocos, com um total de 12 garis e três fiscais de serviços, com o apoio de três caminhões compactadores.



“A nossa expectativa para este ano para o Carnaval de rua, para os blocos e megablocos, está bem alta. Nós temos uma estrutura desenhada para cada bloco, de acordo com a estimativa de público. Então, se o bloco tem entre 10 mil, 100 mil, 50 mil, 500 mil, temos uma estrutura própria para cada um tanto de equipamentos, maquinários, caminhões quanto de garis disponíveis”, explica o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.



O trabalho das equipes operacionais da Comlurb é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as vias de acesso e ruas adjacentes, com os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e contêineres, e remoção de resíduos. A manutenção é realizada antes, durante e após a passagem de cada bloco, incluindo a “limpeza modo arrastão”.



A Comlurb preparou uma megaoperação de limpeza dos blocos neste Carnaval, com até 2.450 garis nos dias com o maior número de blocos nas ruas. Serão disponibilizados até 1.000 contêineres de 240 litros e até 700 caixas metálicas de 1.200 litros por dia, nas áreas de concentração dos blocos. Em relação a veículos, serão postos em operação até 57 caminhões compactadores, 16 basculantes, oito varredeiras de grande porte, e 18 pipas d'água e 19 vans lava jato para lavagem das vias com água de reuso. Entre os equipamentos, serão utilizados diariamente até 90 sopradores, 40 pulverizadores costais e 18 varredeiras de médio porte.



A Comlurb alerta que, durante todo o período de pré-carnaval e carnaval, quem for flagrado pela fiscalização do Lixo Zero urinando em via pública será autuado e receberá uma multa no valor de R $748,21. Já a multa para quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches, receberá uma multa de R$ 273,09. Durante este fim de semana as equipes do Lixo Zero estarão de olho nas irregularidades cometidas pelos foliões. As equipes estão trabalhando com 63 fiscais neste fim de semana.

Cronograma dos desfiles deste domingo (05)



- Amigos da Barra



Onde: Barra da Tijuca

Concentração: 13h

Início: 15h

Final: 18h



- Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas



Onde: Gamboa

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h

- Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Unidos do Rego Barros



Onde: Santo Cristo

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 21h

- Independente do Morro do Pinto



Onde: Santo Cristo

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h

- Banda Cultural do Jiló



Onde: Tijuca

Concentração/início: 14h

Final: 20h

- Xodó da Piedade



Onde: Piedade

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 20h

- Chá da Alice



Onde: Centro

Concentração: 13h

Início: 15h

Final: 20h



- Chinelo de dedo



Onde: Rua do Mercado 23, Centro

Concentração: 14h

Início: 16h

Fim: 20h



- Gambas



Onde: Rua Aristides Lobo 217, Rio Cumprido

Concentração: 14h

Início: 15h

Fim: 20h

- Bloco dos foliões do Rio



Onde: Avenida Almirante Alves Câmara Júnior 1051, Jardim Guanabara

Concentração: 14h

Início: 16h

Fim: 20h

- Bloco Me Esquece



Onde: Rua Jardim Botânico com Pacheco Leão

Concentração: 8h

Início: 9h

Fim: 13h

- Vira Lata



Onde: Avenida Prefeito Mendes de Morais, São Conrado

Concentração: 9h

Início: 10h

Final: 14h

Cronograma dos desfiles do próximo fim de semana (10 e 11)

Sábado (10/12)

- Céu na Terra

Inicio: 06h30

Local: Santa Teresa

- Chora, Me liga

Início: 07h

Local: Centro

- Estratégia

Início: 08h

Local: Centro

- Urubuzada

Início: 09h

Onde: Tijuca

- Blocão da Tijuca

Início: 09h

Onde: Tijuca

- Esporte Clube Jardim Guanabara

Início: 10h

Onde: Jardim Guanabara

- Seu Largato Mama

Início: 10h

Onde: Vila Isabel

- Bloco da Pracinha

Início: 10h

Onde: Jardim Botânico

- Só Cume Interessa

Início: 10h

Onde: Urca

- Bloco Brasil

Início: 10h

Onde: Leme

- Confraria de Bebidinha

Início: 12h

Onde: Abolição

- Ninho das Cobras

Onde: Praça Mauá

Início: 13h



- GRBC da Saara



Onde: Saara



Início: 13h



- Batuke da Ciata

Onde: Saúde

Início: 15h



- Flor de Lis

Onde: Centro

Início: 15h



- Pinto Sarado



Onde: Santo Cristo



Início: 15h30



- Come e Dorme



Onde: Paquetá

Início: 16h



- Bloco do Rock

Onde: Centro

Início: 17h



- Eu Amo a Lapa

Onde: Lapa

Início: 18h



- Põe na Quentinha

Onde: Centro

Início: 18h



- Carmelitas (Ensaio)



Onde: Centro

Início: 18h



- Leão da Pedra



Onde: Santo Cristo



Início: 18h

- Bloco Brasil



Onde: Leme



Início: 10h



- Banda Bandida

Onde: Copacabana



Início: 14h



- Simpatia É Quase Amor



Onde: Ipanema



Início: 16h



- Perereka Sem Dono



Onde: Botafogo

Início: 16h



- Bloco da Mamadeira



Onde: Botafogo



Início: 16h



- Ih, é Carnaval!

Onde: Urca

Horas: 20h

- Parei de Beber, Não de Mentir



Onde: Praça do Bandolim



Início: 15h

- Banda do Pechincha

Onde: Pechincha



Início: 16h

- Banda da Praça da Bandeira

Onde: Praça da Bandeira

Início: 15h



- Banda Haddock



Onde: Tijuca



Início: 15h



- Banda de Vila Isabel

Onde: Vila Isabel



Início: 16h



- Já Comi Pior Pagando

Onde: Tijuca

Início: 16h



- Seu Kuka e Eu do Grajaú

Onde: Grajaú



Início: 16h



- Banda do Tijuca Tênis Clube

Onde: Tijuca

Início: 17h



- Afosé – om – O – Ifá

Onde: Vila Isabel

Início: 17h

Domingo (12/02)

- Cordão do Boitatá

Onde: Centro



Início: 7h



- Carrossel de Emoções

Onde: Centro



Início: 7h



- Fogo e Paixão



Onde: Centro



Início: 8h

- Blocão de Copacabana

Onde: Copacabana



Início: 8h30



- Primeiro Amor



Onde: São Conrado

Início: 9h



- Quem Num Guenta Bebe Água



Onde: Laranjeiras



Início: 12h



- Chaleira do Vidigal

Onde: Leblon



Início: 13h



- Foliões da Abraces

Onde: Copacabana



Início: 14h



- Foliões da Prainha

Onde: Saúde



Início: 15h



- Morena do Dom

Onde: Centro

Início: 15h

- Rodopiando No Tombo do Copo

Onde: Rio Comprido

Início: 12h

- Suvaco do Cristo

Onde: Jardim Botânico

Início: 8h



- Gigantes da Lira (Infantil)

Onde: Laranjeiras



Início: 9h





- Se Não Quiser Me Dá, Me Empresta

Onde: Ipanema

Início: 10h

- Tá Pirando, Pirado, Pirou!

Onde: Urca

Início: 15h



- Larga Onça, Alfredo

Onde: Laranjeiras

Início: 16h

- Acorda e Vem Brincar

Onde: Vila Valqueire

Início: 9h



- Banda da Barra

Onde: Barra da Tijuca

Início: 12h

- Eu Choro Curto Mas Rio Comprido

Onde: Rio Comprido

Início: 13h



- Vai Tomar no Grajaú

Onde: Grajaú

Início: 15h

- Sementes do Amanhã

Onde: Vila Isabel

Inicio: 16h



- Pipoca e Guaraná

Onde: Tijuca

Início: 16h