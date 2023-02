Atriz Jennifer Dias foi vítima de sequestro no Rio - Reprodução/Instagram

Atriz Jennifer Dias foi vítima de sequestro no RioReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2023 13:30

Rio - A atriz Jennifer Dias, de 31 anos, usou as redes sociais para revelar que foi vítima de um sequestro, na madrugada deste domingo. Em postagem no Instagram, a artista relatou os momentos de "pânico" que viveu ao ser abordada por bandidos quando chegava em casa ao retornar do ensaio na quadra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte do Rio.

"Nessa madrugada, voltando do ensaio da Mangueira, fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava em minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças", contou ela, que é noiva do humorista Yuri Marçal.

Em seguida, Jennifer disse que foi liberada após os criminosos levarem todos os seus pertences e pegarem as senhas da atriz. "Consegui chegar até minha família e, a partir daí, realizei todos os trâmites legais", afirmou. "Atenção, amigos: estou sem meu celular, logo, fiquem atentos a qualquer tentativa de golpe em meu nome. Desde já, agradeço a preocupação. Mesmo ainda muito assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui", completou a musa da Verde e Rosa.

Yuri também divulgou uma nota se pronunciando sobre o caso e explicou que estava no Espírito Santo quando soube do sequestro. "Isso a fez perder seus pertences, carro e nossa casa foi ameaçada. Além de ter sido deixada no meio da madrugada no Centro do Rio. Assim que eu soube, por volta das 2h da manhã, saí do Espírito Santo, cancelei meus compromissos profissionais e vim para o Rio. Foi e ainda está sendo muito assustador, porém Jeniffer está bem na medida do possível, já tomamos as medidas legais e estamos nos cuidando. Desde já agradeço o apoio e preocupação!", declarou o comediante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Dias ✨ (@eujenifferdias)