Suspeito foi encaminhado à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) - Divulgação

Publicado 06/02/2023 19:52 | Atualizado 06/02/2023 20:39

Rio - Um cozinheiro de 41 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (6), por produzir e armazenar pornografia infantojuvenil. O suspeito, que também é investigado por estupro de vulnerável, foi localizado por policiais civis em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) começou em dezembro após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal. A corporação suspeitava que o cozinheiro produzia e armazenava vídeos e fotos de abuso sexual infantil. Com isso, o material ficava armazenado em um servidor administrado pelo homem.

Em meio a centenas de imagens encontradas no servidor do investigado, os policiais conseguiram identificar duas crianças que eram do convívio do cozinheiro sendo abusadas sexualmente. Esse material indicou que ele também se dedicava à produção do conteúdo. Na época da gravação, as vítimas tinham 9 e 11 anos.

O suspeito foi detido ao chegar em casa, no bairro Parque Riachuelo, e não resistiu à prisão. Durante a diligência, os policiais constataram que o único quarto da residência possui as mesmas características do cenário de onde foram filmados os abusos sexuais contra as duas crianças.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.