Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil fazem buscas na Baía de Guanabara nesta segunda-feira (6)Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/02/2023 15:47 | Atualizado 06/02/2023 15:56



Rio - A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), vai instaurar um procedimento interno para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do naufrágio de uma embarcação na Baía de Guanabara, na tarde deste domingo (5) . A 37ª DP (Ilha do Governador) também investiga o ocorrido e vai ouvir nos próximos dias testemunhas e sobreviventes do acidente.

A traineira Caiçara transportava 14 pessoas - seis foram resgatadas com vida e outras seis morreram. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil continuam as buscas para localizar outras duas pessoas que estão desaparecidas: uma mulher e um adolescente.

Ainda de acordo com a Marinha do Brasil, não foi verificado indício de poluição hídrica na região onde a embarcação emborcou, quando o barco vira. "Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54", informou a Marinha por meio de nota.

Um dos sobreviventes contou a um familiar que os passageiros não usavam coletes salva-vidas no momento do acidente. Este fato também será investigado entre os órgãos responsáveis.

O acidente

O grupo estava em uma traineira que virou, na altura da Ilha de Paquetá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o mau tempo que atingiu a cidade do Rio na tarde de ontem causou o acidente. Na noite de domingo, os bombeiros localizaram os corpos de uma mulher e dois homens, que estavam dentro da embarcação. Já na manhã desta segunda-feira (6), as equipes encontraram outra mulher e uma criança sem vida no barco, além de um homem, na altura do Vão Central da Ponte Rio-Niterói. Um cachorro também foi encontrado no local do acidente.



Entre os mortos, foram identificados, até o momento, Juliana Gomes de Lana da Silva e Everson Costa de Assunção, por meio de exame de papiloscopia. Familiares das vítimas estiveram no IML na manhã desta segunda e contaram que o passeio era comum na Ilha do Governador. O grupo seguia da região para a Ilha da Jurubaíba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ainda não se sabe de quem era a traineira que transportava 14 pessoas. As vítimas eram todas amigas e dividiram os custos do passeio.

Sobreviventes

Ao todo, seis passageiros foram resgatados com vida, sendo eles um adolescente de 14 anos; um menino de 10; Ana Paula de Souza, 46; Ana Nilda dos Santos Soares, 43; Erick Pereira da Silva, 38; e Marcos Paulo da Silva Correia, 45. Os sobreviventes foram encaminhados para o Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador, onde foram atendidos e já receberam alta. A mulher de Everson é uma das sobreviventes do acidente e, segundo o pai da vítima, João Penha, ela relatou que o filho morreu tentando salvar os passageiros da embarcação.