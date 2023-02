Homem estava portando um fuzil, que foi apreendido - Reprodução

Homem estava portando um fuzil, que foi apreendidoReprodução

Publicado 06/02/2023 22:26

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite desta segunda-feira (6) depois de trocar tiros com policiais militares em Quintino, na Zona Norte do Rio. A prisão do suspeito aconteceu dentro da Igreja Matriz São Jorge.

Segundo a Polícia Militar, o homem trocou tiros com equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) e conseguiu fugir. Na fuga, tentou se esconder dentro da Paróquia de São Jorge, localizada na Rua Clarimundo de Melo. De acordo com a PM, o criminoso seria oriundo do Complexo do Fubá.

Mesmo com a tentativa, ele acabou preso. Além da prisão, um fuzil foi apreendido junto com o homem. Uma testemunha afirmou que vários policiais entraram na igreja em busca de prender o suspeito, inclusive com um camburão na entrada da matriz.

Questionada sobre o assunto, a corporação não respondeu se houve mais prisões ou feridos durante a ação na região.