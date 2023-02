Madureira foi o bairro que alcançou o maior índice de flagrantes - Divulgação

Publicado 06/02/2023

Rio - A Operação Lei Seca flagrou, durante esse final de semana, 625 motoristas no teste do bafômetro, em 42 ações de fiscalização pelo estado do Rio de Janeiro. No total, mais de 3.457 mil motoristas foram abordados e 18,1% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.



No município do Rio, quatro bairros registraram uma média acima dos 25% dos motoristas flagrados no teste de alcoolemia, uma taxa classificada como bem elevada e que ficou em primeiro lugar na média geral do final de semana. Madureira foi o bairro que alcançou o maior índice, com 38,3%, enquanto Jacarepaguá apresentou 37,2%. Na sequência, Campo Grande veio com 30,7% e Barra da Tijuca 26,9%.



"Verificamos que alcançamos um índice bem elevado de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. A explicação seria a combinação de sol, final de férias e os blocos pré-carnavalescos, que criam um clima de festa e comemoração. A Lei Seca orienta a todos que não dirijam se forem beber. Estamos nas ruas e, inclusive, com operações durante o dia", contou o superintendente da Lei Seca, coronel Arthur Barbosa.



No interior do estado, a cidade de Rio das Ostras foi a que mais registrou casos de alcoolemia. Blitzes realizadas na sexta e no sábado, apontaram que 34,9% dos motoristas abordados estavam embriagados.



Já em Macaé, a operação abordou 44 motoristas e 27,3% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool. Em Campos dos Goytacazes, a operação abordou 224 motoristas e 17% estavam embriagados.