Prefeitura do Rio retoma, nesta terça-feira (7), com a aplicação da vacina da Pfizer pediátrica contra a covid-19 para as crianças de 5 a 11 anosDivulgação

Publicado 06/02/2023 22:01 | Atualizado 06/02/2023 22:08

Rio – O secretário municipal de saúde Daniel Soranz anunciou que a vacinação contra a covid-19 será retomada no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7), para crianças de 5 a 11 anos com a aplicação da Pzifer pediátrica.

Ainda segundo o secretário, a vacinação para as crianças com comorbidades de seis meses a 4 anos com a Pfizer baby, primeira e segunda doses, retornará a partir de quinta-feira (9).

Nesta terça-feira a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) receberá do Ministério da Saúde 64 mil doses da vacina.

A volta do calendário vacinal foi divulgada no perfil no Twitter do secretário.